Ultime Notizie – Berlusconi telefona a Salvini, Tajani e Meloni. Leader Lega: "Che bello sentirti" (Di giovedì 20 aprile 2023) telefonata di Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. "Che bello sentirti! Mi hai fatto una bella sorpresa", ha risposto il vicepremier e ministro Salvini. I due Leader hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan. Lo rende noto la Lega. A stretto giro arriva anche il post del ministro degli Esteri e coordinatore di Fi, Antonio Tajani: "E' stata una bellissima sorpresa ricevere la telefonata di Silvio Berlusconi. E' stato un grande piacere informarlo sull'attività del governo e di Forza Italia e trasmettergli il grande affettuoso abbraccio di tutti noi. Aspettiamo il ritorno ...

