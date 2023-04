Ultime Notizie – Bergamo, niente funicolare per cane di bimbo autistico: gente insorge (Di giovedì 20 aprile 2023) Il labrador non aveva la museruola. L’animale è stato fermato dal controllore che, dopo le proteste di chi era in fila, l’ha fatto passare. La madre: “C’è ancora speranza” “Il controllore ci ha detto ‘senza museruola lui non può salire'”. Cristina Finazzi, mamma di un bambino autistico, racconta in un post su Facebook quanto accaduto durante una gita domenicale in funicolare a Bergamo. “Pur mostrando ai bigliettai le certificazioni del nostro Aaron, cane d’assistenza, ci siamo sentiti rispondere che non poteva salire senza museruola. In effetti il cartello all’ingresso recava questa scritta…” spiega nel post. “Di fronte all’intransigenza del controllore, si è scatenata un’inaspettata solidarietà di gente comune in coda… Che meraviglia! Dal ‘chiamate i vigili, non siamo capitali della Cultura 2023 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il labrador non aveva la museruola. L’animale è stato fermato dal controllore che, dopo le proteste di chi era in fila, l’ha fatto passare. La madre: “C’è ancora speranza” “Il controllore ci ha detto ‘senza museruola lui non può salire'”. Cristina Finazzi, mamma di un bambino, racconta in un post su Facebook quanto accaduto durante una gita domenicale in. “Pur mostrando ai bigliettai le certificazioni del nostro Aaron,d’assistenza, ci siamo sentiti rispondere che non poteva salire senza museruola. In effetti il cartello all’ingresso recava questa scritta…” spiega nel post. “Di fronte all’intransigenza del controllore, si è scatenata un’inaspettata solidarietà dicomune in coda… Che meraviglia! Dal ‘chiamate i vigili, non siamo capitali della Cultura 2023 ...

