Ultime Notizie – Autovelox nel mirino del governo, nuove regole in arrivo? Cosa può cambiare (Di giovedì 20 aprile 2023) L'Autovelox finisce nel mirino del governo, con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che chiede di "intervenire in modo definitivo" sul loro utilizzo "per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa". "Bisogna trovare il modo – ha detto Salvini rispondendo al 'Question Time' alla Camera – di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti senza realizzare una reale sicurezza stradale". Il ministro inoltre ribadisce che il Mit è "al lavoro per una revisione integrale del codice stradale che riguarderà anche la mobilità a 2 ruote e i monopattini che per molti sono un'opportunità mentre per altri un problema". Un pacchetto organico di revisione del codice della strada" che riguarderà anche i dispositivi come gli ...

