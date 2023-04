Ultime Notizie – Attacchi a Wojtyla, Famiglia Cristiana solleva dubbio: “C’è regia occulta?” (Di giovedì 20 aprile 2023) “C’è una regia dietro questi Attacchi? Neppure il dolore autorizza a infangare la memoria di un santo”. Famiglia Cristiana prende posizione sulle polemiche seguite alla partecipazione di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, a Di Martedì, su La 7, lo scorso 11 aprile. “Il bisogno di verità e chiarezza della Famiglia Orlandi è sacrosanto”, scrivono il direttore, don Stefano Stimamiglio, e il condirettore, Luciano Regolo, nell’editoriale che apre il numero in edicola: “Anzi, questo è un bisogno di un intero Paese”. “Nessuno ha diritto di insinuare dubbi” sulla condotta morale di una persona. L’editoriale fa proprie le parole di don Maurizio Patriciello “che allude pure a strumentalizzazioni da parte di ‘nemici fuori e dentro la Chiesa'”. “E il dubbio di una regia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “C’è unadietro questi? Neppure il dolore autorizza a infangare la memoria di un santo”.prende posizione sulle polemiche seguite alla partecipazione di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, a Di Martedì, su La 7, lo scorso 11 aprile. “Il bisogno di verità e chiarezza dellaOrlandi è sacrosanto”, scrivono il direttore, don Stefano Stimamiglio, e il condirettore, Luciano Regolo, nell’editoriale che apre il numero in edicola: “Anzi, questo è un bisogno di un intero Paese”. “Nessuno ha diritto di insinuare dubbi” sulla condotta morale di una persona. L’editoriale fa proprie le parole di don Maurizio Patriciello “che allude pure a strumentalizzazioni da parte di ‘nemici fuori e dentro la Chiesa'”. “E ildi una...

