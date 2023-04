Ultime Notizie – Atp Barcellona 2023, Sinner supera Nishioka e va ai quarti (Di giovedì 20 aprile 2023) Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp di Barcellona 2023. L’azzurro, numero 4 del seeding spagnolo, negli ottavi supera il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 16 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 e se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Janniksi qualifica per idi finale del torneo Atp di. L’azzurro, numero 4 del seeding spagnolo, negli ottaviil giapponese Yoshihito, numero 16 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 e se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

