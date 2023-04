Ultime Notizie – Assegno unico figli 2023, importi previsti: regole e requisiti (Di giovedì 20 aprile 2023) Assegno unico universale, “una misura molto importante, che in un anno ha fatto segnare oltre 16 miliardi erogati per 6 milioni di nuclei familiari e 9 milioni di figli”. Così il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, aprendo a Roma il convegno dell’Istituto per il bilancio dopo i primi 12 mesi di applicazione. Nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità di Assegno unico universale 9,65 milioni di figli. E considerando che al 1° gennaio 2022 la popolazione residente in Italia tra 0 e 20 anni è pari a 10,92 milioni il takeup generale della misura risulta pari all’88%, secondo quanto emerge dalle statistiche generale sull’Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)universale, “una misura molto importante, che in un anno ha fatto segnare oltre 16 miliardi erogati per 6 milioni di nuclei familiari e 9 milioni di”. Così il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, aprendo a Roma il convegno dell’Istituto per il bilancio dopo i primi 12 mesi di applicazione. Nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità diuniversale 9,65 milioni di. E considerando che al 1° gennaio 2022 la popolazione residente in Italia tra 0 e 20 anni è pari a 10,92 milioni il takeup generale della misura risulta pari all’88%, secondo quanto emerge dalle statistiche generale sull’Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo ...

