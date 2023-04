Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Luce dei tuoi occhi’ vince serata: ‘Chi l’ha visto?’ secondo (Di giovedì 20 aprile 2023) Con la seconda puntata di ‘Luce dei tuoi occhi 2’, Canale 5 ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri mercoledì 19 aprile con 2.668.000 telespettatori e il 16,3% di share. Al secondo posto Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha registrato 1.910.000 telespettatori e l’11,8%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con la serie ‘Rocco Schiavone’ ha totalizzato 1.793.000 telespettatori e il 10,1% di share. Quarto posto per Rai1 che con il film ‘Wonder’ ha registrato 1.759.000 telespettatori e il 10,3%, mentre Italia 1 con il film ‘Doctor Strange’ ha segnato il 6,9% di share e 1.217.000 telespettatori. Su La7 Atlantide ha raccolto 702.000 telespettatori e il 3,9% e in seconda serata 431.000 con il 5,1%. Su Retequattro ‘Controcorrente’ ha interessato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Con la seconda puntata dideiocchi 2’, Canale 5 ha vinto glidella primadi ieri mercoledì 19 aprile con 2.668.000 telespettatori e il 16,3% di share. Alposto Rai3 convisto?’ che ha registrato 1.910.000 telespettatori e l’11,8%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con la serie ‘Rocco Schiavone’ ha totalizzato 1.793.000 telespettatori e il 10,1% di share. Quarto posto per Rai1 che con il film ‘Wonder’ ha registrato 1.759.000 telespettatori e il 10,3%, mentre Italia 1 con il film ‘Doctor Strange’ ha segnato il 6,9% di share e 1.217.000 telespettatori. Su La7 Atlantide ha raccolto 702.000 telespettatori e il 3,9% e in seconda431.000 con il 5,1%. Su Retequattro ‘Controcorrente’ ha interessato ...

Sentenza Juventus oggi, il processo in DIRETTA: quando arriva il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni
Processo Juventus, quando arriva la sentenza Dopo la fumata grigia di ieri sarà la giornata di oggi il momento della verità: la diretta live e tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale in attesa della decisione Collegio di Garanzia del Coni che si dovrà esprimere in merito al ricorso presentato dai bianconeri contro i quindici punti di ...

Comicon Napoli, in anteprima mondiale il film Fast X: ecco il programma completo di cinema e serie Tv
È ricco di anteprime, proiezioni, ospiti e incontri, il programma Cinema e Serie TV di Comicon Napoli 2023 che si terrà alla Mostra d'Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio. Si parte a tutta velocità con ...

Napoli Pizza Village alla Mostra d'Oltremare: c'è l'intesa
Pizza Village : trovato l'accordo sulla Mostra d'Oltremare. Non è stato un rebus di facile soluzione, per la giunta Manfredi, l'individuazione della location per la kermesse prevista tra 17 e 25 ...

Ucraina, ultime notizie. Il segretario generale Nato Stoltenberg a Kiev

Sferra un pugno ad un vigile, denunciato il figlio di Costacurta
(ANSA) - MILANO, 20 APR - Achille Costacurta, 18 anni, figlio dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro e della modella, attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari, è stato den ...