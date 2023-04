Ultime Notizie – allerta gialla in quattro regioni (Di giovedì 20 aprile 2023) allerta gialla domani, 20 aprile 2023, per quattro regioni a causa dell’ondata di maltempo che sta per abbattersi, con piogge e temporali, sul Nord e parte del Centro Italia. L’avviso, diramato dalla Protezione civile, prevede dalla notte di oggi, mercoledì 19 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla in Emilia-Romagna, nelle Marche e in alcuni settori del Piemonte e della Lombardia. “Una vasta circolazione ciclonica” che “reca aria più fredda, si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)domani, 20 aprile 2023, pera causa dell’ondata di maltempo che sta per abbattersi, con piogge e temporali, sul Nord e parte del Centro Italia. L’avviso, diramato dalla Protezione civile, prevede dalla notte di oggi, mercoledì 19 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domaniin Emilia-Romagna, nelle Marche e in alcuni settori del Piemonte e della Lombardia. “Una vasta circolazione ciclonica” che “reca aria più fredda, si ...

