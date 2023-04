Ultime Notizie – Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame (Di giovedì 20 aprile 2023) Alfredo Cospito, l’anarchico che dal 20 ottobre scorso era in sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato lo sciopero. Compilando un modello prestampato, che si usa per rilasciare dichiarazioni, ha messo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. La decisione comunicata stamane all’istituto carcerario è stata trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Milano. Cospito, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo, proprio a causa delle sue condizioni di salute precarie, non ha fornito alcun tipo di motivazioni rispetto alla decisione di sospendere dopo sei mesi lo sciopero della fame. La scelta potrebbe essere connessa alla decisione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023), l’anarchico che dal 20 ottobre scorso era inper protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato lo. Compilando un modello prestampato, che si usa per rilasciare dichiarazioni, ha messo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. La decisione comunicata stamane all’istituto carcerario è stata trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Milano., ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo, proprio a causa delle sue condizioni di salute precarie, non ha fornito alcun tipo di motivazioni rispetto alla decisione di sospendere dopo sei mesi lo. La scelta potrebbe essere connessa alla decisione ...

