Ultime Notizie – AI e fake news | il caso Schumacher è una sfida per l’informazione

AI e fake news, il caso Schumacher è una sfida per l'informazione (Di giovedì 20 aprile 2023) Una provocazione, di pessimo gusto, che finirà molto probabilmente in tribunale. E' un caso, quello dell'intervista fake a Michael Schumacher costruita con l'AI dalla rivista tedesca Die Aktuelle, che alza la polvere sotto il tappeto. Il rapporto tra intelligenza artificiale e informazione è delicato per definizione, perché chiama in causa i due pilastri che finora hanno tenuto separato i contenuti giornalistici dagli altri, la responsabilità di chi scrive e della testata che pubblica e la verifica dell'attendibilità delle Notizie. Non a caso, proprio oggi, il Consiglio Generale della Fieg ha manifestato preoccupazione per "i rischi legati allo sviluppo incontrollato e non regolamentato dei sistemi di intelligenza artificiale generativa". La preoccupazione è espressa, in particolare, "sotto il ...

