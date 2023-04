Ultime Notizie – “Aggressione è marchio del Fatto” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Il Fatto Quotidiano ha come marchio di fabbrica l’Aggressione. E oggi aggredisce Arianna Meloni e la sua famiglia, cui va la mia totale solidarietà”. Così Matteo Renzi sui social si esprime sulla vignetta pubblicata dal Fatto Quotidiano, con la sorella della premier Giorgia Meloni protagonista suo malgrado. “L’Aggressione mediatica alla persona, alla famiglia, soprattutto alla donna: oggi è la Meloni, ieri eravamo noi, domani saranno altri. Questo è lo stile – si fa per dire – del Fatto Quotidiano”. “Uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese. Non è solo una vignetta ma un clima per cui se fai politica puoi essere mostrificato anche nella tua sfera privata, per cui la cultura del sospetto è il filo conduttore di presunti opinionisti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “IlQuotidiano ha comedi fabbrica l’. E oggi aggredisce Arianna Meloni e la sua famiglia, cui va la mia totale solidarietà”. Così Matteo Renzi sui social si esprime sulla vignetta pubblicata dalQuotidiano, con la sorella della premier Giorgia Meloni protagonista suo malgrado. “L’mediatica alla persona, alla famiglia, soprattutto alla donna: oggi è la Meloni, ieri eravamo noi, domani saranno altri. Questo è lo stile – si fa per dire – delQuotidiano”. “Uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese. Non è solo una vignetta ma un clima per cui se fai politica puoi essere mostrificato anche nella tua sfera privata, per cui la cultura del sospetto è il filo conduttore di presunti opinionisti ...

