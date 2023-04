Ultime Notizie – Achille Costacurta, pugno in faccia a vigile: denunciato (Di giovedì 20 aprile 2023) Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Alessandro Costacurta e di Martina Colombari, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo che avrebbe sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a Milano. Lo riporta il Giorno. Si tratta di un episodio avvenuto martedì sera verso le 23. Salito su un taxi il ragazzo, reduce dalla partecipazione a Pechino Express, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e il conducente, spaventatosi, si è rivolto a dei vigili urbani in servizio per il Fuori Salone lamentandosi per il comportamento del cliente che stava danneggiando il suo veicolo e stava urlando frasi senza senso. Stando a quanto ricostruito i vigili avrebbero provato ad aprire le portiere, ma risposta di Costacurta sarebbe ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023), figlio dell’ex calciatore Alessandroe di Martina Colombari, è statoper resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo che avrebbe sferrato unina unurbano a Milano. Lo riporta il Giorno. Si tratta di un episodio avvenuto martedì sera verso le 23. Salito su un taxi il ragazzo, reduce dalla partecipazione a Pechino Express, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e il conducente, spaventatosi, si è rivolto a dei vigili urbani in servizio per il Fuori Salone lamentandosi per il comportamento del cliente che stava danneggiando il suo veicolo e stava urlando frasi senza senso. Stando a quanto ricostruito i vigili avrebbero provato ad aprire le portiere, ma risposta disarebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Concessioni balneari, Corte Europea: no al rinnovo automatico - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Ietsgochamp : @NicoSchira Quali sono le ultime notizie per Mauro Icardi? @NicoSchira - uncletomablogZ : Ucraina, ultime notizie. Casa Bianca:?nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina @sole24ore -