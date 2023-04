Ultime Notizie – 25 aprile, sfida mozioni al Senato (Di giovedì 20 aprile 2023) Saranno due le mozioni oggi in Aula al Senato sul 25 aprile, festa della Liberazione. Da una parte quella di maggioranza – a firma dei capigruppo di Fdi Lucio Malan, Lega Massimiiano Romeo e FI Licia Ronzulli assieme alle altre componenti di maggioranza – che punta sulla “collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale”. Pd, M5S e le altre forze di opposizione nel loro testo prendono in prestito le parole della senatrice a vita Liliana Segre, che nel chiedere di celebrare in modo unitario il 25 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Saranno due leoggi in Aula alsul 25, festa della Liberazione. Da una parte quella di maggioranza – a firma dei capigruppo di Fdi Lucio Malan, Lega Massimiiano Romeo e FI Licia Ronzulli assieme alle altre componenti di maggioranza – che punta sulla “collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale”. Pd, M5S e le altre forze di opposizione nel loro testo prendono in prestito le parole della senatrice a vita Liliana Segre, che nel chiedere di celebrare in modo unitario il 25 ...

