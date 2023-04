Ultime Notizie – 25 aprile, mozione centrodestra: “Commemorazione rispetti la storia” (Di giovedì 20 aprile 2023) Sul 25 aprile e sulle altre feste nazionali il centrodestra presenterà domani una mozione unitaria che punta a impegnare il Senato alla “collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale”. E’ quanto si legge nella proposta di mozione di Fdi-Lega-Fi che AdnKronos ha potuto visionare, in cui si legge ancora che si “riconosce l’importanza delle date che ricordano momenti fondamentali della storia dell’Italia unita, libera e democratica”. Una iniziativa voluta dalla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Sul 25e sulle altre feste nazionali ilpresenterà domani unaunitaria che punta a impegnare il Senato alla “collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti dellaitaliana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale”. E’ quanto si legge nella proposta didi Fdi-Lega-Fi che AdnKronos ha potuto visionare, in cui si legge ancora che si “riconosce l’importanza delle date che ricordano momenti fondamentali delladell’Italia unita, libera e democratica”. Una iniziativa voluta dalla ...

