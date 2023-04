Ufo, il Pentagono: 'Aumentano gli avvistamenti, segnalati 650 casi'. In Senato i video di due oggetti non identificati (Di giovedì 20 aprile 2023) Oltre 650 casi di segnalazioni di avvistamenti di Ufo , ma al momento nessuna prova dell'esistenza degli alieni . Queste le parole di Sean Kirkpatrick, direttore del All - Domain Anomaly Resolution ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Oltre 650di segnalazioni didi Ufo , ma al momento nessuna prova dell'esistenza degli alieni . Queste le parole di Sean Kirkpatrick, direttore del All - Domain Anomaly Resolution ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @leggoit: Ufo, il rapporto del Pentagono: «Aumentano gli avvistamenti, segnalati 650 casi». In Senato i video di due oggetti non identif… - leggoit : Ufo, il rapporto del Pentagono: «Aumentano gli avvistamenti, segnalati 650 casi». In Senato i video di due oggetti… - Cla2011 : Il senato americano si confronta con il team del Pentagono per chiarire l'aumento delle apparizioni #UFO. - FocusIl : “ULTIMISSIME DAL PENTAGONO!!! UFO…UNA QUESTIONE MONDIALE!” - serz31 : Michio Kaku: “Ora il Pentagono deve dimostrare che gli UFO sono di questo mondo” -