Ufficiale, il caso Juve torna alla Corte FIGC: per ora ridati i 15 punti (Di giovedì 20 aprile 2023) Ufficiale, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha rinviato il caso plusvalenze legato alla Juventus alla Corte FIGC per rideterminare la sanzione nei confronti del club bianconero rispetto ai 15 punti di penalizzazione inizialmente comminati. alla squadra bianconera vengono intanto restituiti automaticamente i 15 punti in classifica sottratti per effetto della sentenza del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 aprile 2023), il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha rinviato ilplusvalenze legatontusper rideterminare la sanzione nei confronti del club bianconero rispetto ai 15di penalizzazione inizialmente comminati.squadra bianconera vengono intanto restituiti automaticamente i 15in classifica sottratti per effetto della sentenza del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massitherock : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il caso #Juventus torna alla Corte FIGC per modificare la penalità. Il club recupera momentaneamente i 15 pun… - costantinovins : ??UFFICIALE?? +++Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di… - _talebanikov : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il caso #Juventus torna alla Corte FIGC per modificare la penalità. Il club recupera momentaneamente i 15 pun… - MaStep92__ : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il caso #Juventus torna alla Corte FIGC per modificare la penalità. Il club recupera momentaneamente i 15 pun… - milanistapelato : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il caso #Juventus torna alla Corte FIGC per modificare la penalità. Il club recupera momentaneamente i 15 pun… -