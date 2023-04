UFFICIALE – C’è la sentenza sui 15 punti di penalizzazione alla Juventus! (Di giovedì 20 aprile 2023) Era attesa per la giornata di oggi la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito alla vicenda del cosiddetto “caso plusvalenze” che aveva portato ad una penalità di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus dalla FIGC. La sentenza è arrivata da pochi minuti ed è una sentenza che potrebbe essere destinata a fare la storia del calcio italiano, se poi dovesse essere confermata. Il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti deciso di respingere la sentenza iniziale che aveva inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus. I bianconeri tornano dunque al terzo posto in classifica, dietro Napoli e Lazio, con 59 punti. La Corte federale d’Appello è chiamata a rimodulare la ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Era attesa per la giornata di oggi la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in meritovicenda del cosiddetto “caso plusvalenze” che aveva portato ad una penalità di 15in classifica inflittaJuventus dFIGC. Laè arrivata da pochi minuti ed è unache potrebbe essere destinata a fare la storia del calcio italiano, se poi dovesse essere confermata. Il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti deciso di respingere lainiziale che aveva inflitto 15diJuventus. I bianconeri tornano dunque al terzo posto in classifica, dietro Napoli e Lazio, con 59. La Corte federale d’Appello è chiamata a rimodulare la ...

