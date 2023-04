Ue: Mattarella, 'nazionalismo virus insidioso, con illusione sovranità non risolve problemi' (Di giovedì 20 aprile 2023) Bratislava, 20 apr. (Adnkronos) - Abbiamo di fronte "sfide che richiedono risposte di grande collaborazione di soggetti sovranazionali, nessun Paese da solo, nessuno, è in grado di rispondere a queste sfide". Quindi "l'sasperazione del nazionalismo è un virus insidioso, che con l'illusione di sovranità in realtà azzera la capacità di risposta e di governo dei problemi, che richiedono invece un concorde impegno solidale di carattere sovranazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologa slovacca Zuzana Caputova. "Questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- è quello a cui ci riferiamo la Presidente Caputova ed io quando parliamo dell'Unione europea e della collaborazione internazionale: il contrasto ad un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Bratislava, 20 apr. (Adnkronos) - Abbiamo di fronte "sfide che richiedono risposte di grande collaborazione di soggetti sovranazionali, nessun Paese da solo, nessuno, è in grado di rispondere a queste sfide". Quindi "l'sasperazione delè un, che con l'diin realtà azzera la capacità di risposta e di governo dei, che richiedono invece un concorde impegno solidale di carattere sovranazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro con l'omologa slovacca Zuzana Caputova. "Questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- è quello a cui ci riferiamo la Presidente Caputova ed io quando parliamo dell'Unione europea e della collaborazione internazionale: il contrasto ad un ...

