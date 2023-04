UE: Centinaio, prodotti DOP e IGP unici di nome e di fatto (Di giovedì 20 aprile 2023) UE: Centinaio (Lega), prodotti DOP e IGP unici di nome e di fatto – “Le nostre eccellenze enogastronomiche saranno finalmente uniche di nome, oltre che di fatto. Di fatto, per la qualità, la tradizione e il legame con il territorio che le contraddistinguono. Di nome, grazie all’ottimo lavoro di squadra dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, che ha permesso di avviare un percorso di tutela dei nostri prodotti DOP e IGP dalla concorrenza sleale di marchi stranieri che pretendono di imitarli. Quando la riforma sarà finalmente definitiva, il Prosek croato o l’aceto balsamico sloveno o cipriota non potranno più creare confusione nei consumatori”. Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) UE:(Lega),DOP e IGPdie di– “Le nostre eccellenze enogastronomiche saranno finalmente uniche di, oltre che di. Di, per la qualità, la tradizione e il legame con il territorio che le contraddistinguono. Di, grazie all’ottimo lavoro di squadra dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, che ha permesso di avviare un percorso di tutela dei nostriDOP e IGP dalla concorrenza sleale di marchi stranieri che pretendono di imitarli. Quando la riforma sarà finalmente definitiva, il Prosek croato o l’aceto balsamico sloveno o cipriota non potranno più creare confusione nei consumatori”. Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco ...

