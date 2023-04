Ucraina nella Nato. Per Stoltenberg è possibile (Di giovedì 20 aprile 2023) “Il posto dell’Ucraina è nella famiglia euro-atlantica. Il posto dell’Ucraina è nella Nato. E nel tempo, il nostro sostegno contribuirà a renderlo possibile”. È quanto ha detto, nel corso della sua visita a sorpresa a Kiev, il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è recato a sorpresa in Ucraina dove ha incontrato il presidente Zelensky “Mi aspetto che gli alleati della Nato – ha aggiunto Stoltenber -, al vertice di Vilnius con la presenza del presidente Zelensky, decidano di rafforzare ulteriormente il pacchetto della Nato per l’Ucraina con un sostegno ancora maggiore. Naturalmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) “Il posto dell’famiglia euro-atlantica. Il posto dell’. E nel tempo, il nostro sostegno contribuirà a renderlo”. È quanto ha detto, nel corso della sua visita a sorpresa a Kiev, il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens. Il segretario generale della, Jens, si è recato a sorpresa indove ha incontrato il presidente Zelensky “Mi aspetto che gli alleati della– ha aggiunto Stoltenber -, al vertice di Vilnius con la presenza del presidente Zelensky, decidano di rafforzare ulteriormente il pacchetto dellaper l’con un sostegno ancora maggiore. Naturalmente ...

