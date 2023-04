Ucraina, Mattarella “E’ in gioco il futuro di pace dell’Europa” (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia fornirà all’Ucraina sostegno finchè sarà necessario e richiesto sotto ogni profilo, perchè non è solo in ballo l’indipendenza del Paese, ma anche il futuro di pace dell’Europa. Ne seguirebbero altre aggressioni e questo non possiamo consentirlo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bratislava, dopo l’incontro con la presidente slovacca Zuzana Caputova.Mattarella ha anche risposto a una domanda sulla disinformazione “che viene alimentata da una costante attività della Federazione Russa”. “Colpisce tutti i Paesi, anche in Italia – ha spiegato il capo dello Stato -, ed è un’azione insidiosa che va contrastata con maggiore efficacia e strumenti più efficienti di quelli fin qui messi in campo”.“Questo richiede una consapevolezza e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia fornirà all’sostegno finchè sarà necessario e richiesto sotto ogni profilo, perchè non è solo in ballo l’indipendenza del Paese, ma anche ildi. Ne seguirebbero altre aggressioni e questo non possiamo consentirlo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, a Bratislava, dopo l’incontro con la presidente slovacca Zuzana Caputova.ha anche risposto a una domanda sulla disinformazione “che viene alimentata da una costante attività della Federazione Russa”. “Colpisce tutti i Paesi, anche in Italia – ha spiegato il capo dello Stato -, ed è un’azione insidiosa che va contrastata con maggiore efficacia e strumenti più efficienti di quelli fin qui messi in campo”.“Questo richiede una consapevolezza e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita… - ilfoglio_it : Il discorso di Mattarella in Polonia è il punto più alto di una tradizione cattolico-democratica che ora è sempre p… - ilfoglio_it : Mattarella in visita ad Auschwitz: 'Olocausto un monito contro tutte le aggressioni, come quella russa all'Ucraina'… - IlModeratoreWeb : Ucraina, Mattarella “E’ in gioco il futuro di pace dell’Europa” - - tg2rai : Il capo dello Stato in #Slovacchia: 'L'esasperazione del nazionalismo', afferma #Mattarella, 'è un virus insidioso.… -