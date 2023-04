Ucraina, Mattarella: “Disinformazione Russia insidia da contrastare con forza” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “La Disinformazione che viene alimentata da una costante attività della Federazione Russa” rispetto alla guerra in Ucraina “colpisce tutti i Paesi, anche in Italia, ed è un’azione insidiosa che va contrastata con maggiore efficacia, con strumenti più efficienti di quelli fin qui messi in campo”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologa slovacca Zuzana Caputova. “Questo – ha aggiunto il capo dello Stato – richiede una consapevolezza, una responsabilità di strumenti di contrasto da parte dell’Unione europea così come dall’Alleanza atlantica in maniera efficace, perché è davvero un pericolo insidioso che non può incrinare il consenso delle pubbliche opinioni ma può instillare dubbi infondati, diffondendo false interpretazioni, false notizie. Questo a scapito ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “Lache viene alimentata da una costante attività della Federazione Russa” rispetto alla guerra in“colpisce tutti i Paesi, anche in Italia, ed è un’azione insidiosa che va contrastata con maggiore efficacia, con strumenti più efficienti di quelli fin qui messi in campo”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro con l’omologa slovacca Zuzana Caputova. “Questo – ha aggiunto il capo dello Stato – richiede una consapevolezza, una responsabilità di strumenti di contrasto da parte dell’Unione europea così come dall’Alleanza atlantica in maniera efficace, perché è davvero un pericolo insidioso che non può incrinare il consenso delle pubbliche opinioni ma può instillare dubbi infondati, diffondendo false interpretazioni, false notizie. Questo a scapito ...

