Ucraina | la Danimarca e i Paesi Bassi doneranno 14 Leopard | Stato maggiore | abbattuti 21 dei 26 droni russi

(Di giovedì 20 aprile 2023) 20 apr 09:54 Media: il segretario Nato Stoltenberg arrivato a Kiev Jens Stoltenberg è arrivato a Kiev. Lo scrive il Kyiv Independent pubblicando due fotografie del segretario generale della Nato in ...

20 apr 09:29 Lae i Paesi Bassi doneranno 14 Leopard a Kiev Il ministro degli Esteri ...insieme ai Paesi Bassi doneranno 14 carri armati Leopard 2 a Kiev e che potrebbero arrivare in...'Insieme ai Paesi Bassi doneremo 14 carri armati Leopard 2 a Kiev e che potrebbero arrivare inall'inizio del 2024'. Lo ha dichiarato il Ministro della Difesa danese , Poulsen , aggiungendo che 'non si tratta di carri armati danesi, ma di carri armati acquistati in collaborazione con i ...Ladonerà 14 carri armati Leopard 2 all', insieme ai Paesi Bassi . Lo hanno affermato il ministro degli Esteri Lars Loekke Rasmussen e quello della Difesa ad interim, Troels Lund Poulsen,...

Danimarca e Paesi bassi doneranno 14 carri armati Leopard 2 all’Ucraina Agenzia Nova

