(Di giovedì 20 aprile 2023) di Monica Valendino “Laè il fondamento della virtù” (Sir Francis Bacon). Giorgia Meloni e il suosi stannotra i piùche si possa conoscere. Eppure la Presidente del Consiglio prima di sedere a Palazzo Chigi aveva chiare idee. Il 14 ottobre 2016, quando Matteo Renzi decise di mandare truppe italiane in Lettonia come missione Nato, scriveva sui social che “la decisione di schierare truppe, anche italiane, è una idiozia degna della fallimentare politica estera di Barack Obama. L’Europa e l’Italia non hanno alcun interesse a creare un clima di guerra fredda con la Russia, e per di più questa provocazione è da un punto di vista strategico totalmente inefficace a contrastare una ipotetica situazione di conflitto. Purtroppo le nazioni europee sono ormai governate da piccoli politici ...

Ucraina, il governo si sta rivelando tra i più atlantisti: addio coerenza Il Fatto Quotidiano

Mattarella ha affrontato il tema del nazionalismo nella sua visita in Slovacchia mentre in Italia viene approvato il Decreto Migranti.