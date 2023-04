Ucraina, il giallo dell’esplosione nel cielo di Kiev: «Forse è stato un meteorite. Non è legata a un attacco missilistico» (Di giovedì 20 aprile 2023) Si infittisce il giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev. Dopo la smentita della Nasa che ha chiarito come nessun satellite “perduto” sia caduto in Ucraina, a provare a dare una spiegazione è il portavoce dell’aeronautica del Paese, Yuri Ignat, secondo cui il lampo che ha illuminato la capitale durante la notte è stato probabilmente causato da un meteorite. «Questo lampo è stato visto anche in Bielorussia. Pertanto, non è stato così facile trovare detriti. Penso che i servizi speciali si occuperanno di questo, ma Forse questo corpo, un meteorite, è bruciato nell’atmosfera», ha detto Ignat. Quello che è certo – stando alle parole dell’amministrazione militare di Kiev – è che «l’origine del bagliore ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Si infittisce ilsull’esplosione neldi. Dopo la smentita della Nasa che ha chiarito come nessun satellite “perduto” sia caduto in, a provare a dare una spiegazione è il portavoce dell’aeronautica del Paese, Yuri Ignat, secondo cui il lampo che ha illuminato la capitale durante la notte èprobabilmente causato da un. «Questo lampo èvisto anche in Bielorussia. Pertanto, non ècosì facile trovare detriti. Penso che i servizi speciali si occuperanno di questo, maquesto corpo, un, è bruciato nell’atmosfera», ha detto Ignat. Quello che è certo – stando alle parole dell’amministrazione militare di– è che «l’origine del bagliore ...

