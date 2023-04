Ucraina | giallo sul satellite caduto | la Nasa smentisce Kiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Corriere: Giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev. La Nasa: «Il nostro satellite è ancora in orbita» - Corriere : Giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev. La Nasa: «Il nostro satellite è ancora in orbita» - insideoverita : Proprio ora che L'#Ucraina inizia a pensare alla costruzione di un nuovo esemplare del #Mriya, il relitto bruciato… - DBinTweet : #Ucraina - Quel giallo dietro l’aereo (ucraino) più grande al mondo #antonov #Mriya - tempoweb : #Putin visita le truppe, il giallo sul #video: 'Frase tagliata', cosa dice | GUARDA #18aprile #iltempoquotidiano… -

20 apr 00:30 Usa: nuovo pacchetto di aiuti all'da 325 milioni di dollari E' di 325 milioni di dollari il nuovo pacchetto di aiuti americani all'. Lo riporta il New York Times citando ...L'aeronautica, poco prima, aveva affermato che il lampo era collegato alla caduta 'di un satellite/meteorite' ma non aveva fornito maggiori dettagli. La gran parte del satellite Rhessi, ...Il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov apre in tv un nuovosu ... d'altra parte 'dobbiamo trovarci per lungo tempo nella situazione di sostenere l'. Con tutti ...

Guerra Ucraina Russia, news. Bagliore in cielo Kiev, Nasa smentisce caduta satellite. LIVE Sky Tg24

Centinaia di segnalazioni e video sui social con il bagliore. L'agenzia americana però ribadisce che il suo satellite è ancora in orbita e non è esploso né caduto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Bagliore in cielo Kiev, Nasa smentisce caduta satellite. LIVE ...