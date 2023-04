Ucraina, giallo sul satellite caduto: la Nasa smentisce Kiev | Stato maggiore: 21 di 26 droni russi abbattuti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 20 aprile 2023) 20 apr 08:17 Ucraina, 21 di 26 droni russi abbattuti nelle ultime 24 ore Nell'arco delle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno abbattuto 21 di un totale di 26 droni russi lanciati contro diverse ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 aprile 2023) 20 apr 08:17, 21 di 2624 ore Nell'arco delle24 ore, le forze ucraine hanno abbattuto 21 di un totale di 26lanciati contro diverse ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev. La Nasa: «Il nostro satellite è ancora in orbita» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev. La Nasa: «Il nostro satellite è ancora in orbita» - Corriere : Giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev. La Nasa: «Il nostro satellite è ancora in orbita» - insideoverita : Proprio ora che L'#Ucraina inizia a pensare alla costruzione di un nuovo esemplare del #Mriya, il relitto bruciato… - DBinTweet : #Ucraina - Quel giallo dietro l’aereo (ucraino) più grande al mondo #antonov #Mriya -