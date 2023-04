(Di giovedì 20 aprile 2023) Alle 22 è scattato l'allarme aereo Un enormeha improvvisamente squarciato lanei cieli diin. Intorno alle 22 è scattato l’allarme aereo, anche se le difese non sono state messe in assetto operativo, secondo quanto annunciato su Telegram da Sergei Popko, a capo dell’amministrazione militare della capitale. Le autorità ucraine hanno attribuito il fenomeno all’ingresso nell’atmosfera di undella. A smentire questa versione è stato Rob Margetta, dell’ufficio relazioni pubbliche dell’agenzia spaziale citato dalla Bbc, secondo il quale ildell’agenzia era in orbita nel momento in cui si è verificato l’evento. “Stiamo monitorando undellachiamato Rhessi che dovrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Lampo nella notte di Kiev, cade un satellite Nasa. Scatta l'allarme aereo sulla capitale ucraina, ma stando alle au… - RaiNews : Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato il misterioso lampo che ha illuminato i cieli sopra Kiev (Ucraina). D… - Luxgraph : Un misterioso bagliore nei cieli di Kiev. «È un satellite caduto», ma la Nasa smentisce #corriere #news #2022… - ServiziAlLavoro : Ucraina, bagliore nella notte a Kiev. Nasa: 'Non è nostro satellite' - Il Tirreno Il direttore dello zoo di Pistoia… - Piergiulio58 : Tutte le immagini del bagliore su Kiev, smentita l'esplosione del satellite Nasa caduto sulla Terra. Il misterioso… -

Era stata la stessa agenzia spaziale, nelle ore precedenti la segnalazionedelsopra i cieli della capitale, a far presente che il suo satellite defunto - che ha viaggiato nello ...Un enormeha improvvisamente squarciato la notte nei cieli di Kiev in. Intorno alle 22 è scattato l'allarme aereo, anche se le difese non sono state messe in assetto operativo, secondo quanto ...Un enormeha improvvisamente squarciato la notte nei cieli di Kiev in. Intorno alle 22 è scattato l'allarme aereo, anche se le difese non sono state messe in assetto operativo, secondo quanto ...

Ucraina, bagliore nella notte a Kiev. Nasa: "Non è nostro satellite" Adnkronos

Cosa è esploso stanotte sul cielo di Kiev Nessun satellite della Nasa, come si pensava in un primo momento, è caduto sulla capitale ucraina.(Adnkronos) – Un enorme bagliore ha improvvisamente squarciato la notte nei cieli di Kiev in Ucraina. Intorno alle 22 è scattato l’allarme aereo, anche se le difese non sono state messe in assetto ope ...