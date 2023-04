Ucraina | bagliore nella notte a Kiev Nasa | “Non è nostro satellite”

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Un enormeha improvvisamente squarciato lanei cieli diin. Intorno alle 22 è scattato l’allarme aereo, anche se le difese non sono state messe in assetto operativo, secondo quanto annunciato su Telegram da Sergei Popko, a capo dell’amministrazione militare della capitale. Le autorità ucraine hanno attribuito il fenomeno all’ingresso nell’atmosfera di undella. A smentire questa versione è stato Rob Margetta, dell’ufficio relazioni pubbliche dell’agenzia spaziale citato dalla Bbc, secondo il quale ildell’agenzia era in orbita nel momento in cui si è verificato l’evento. “Stiamo monitorando undellachiamato Rhessi che dovrebbe rientrare nell’orbita ...

(Adnkronos) – Un enorme bagliore ha improvvisamente squarciato la notte nei cieli di Kiev in Ucraina. Intorno alle 22 è scattato l’allarme aereo, anche se le difese non sono state messe in assetto ope ...Secondo i calcoli degli esperti il satellite RHESSI della NASA si è schiantato sulla Terra tra le 02:37 e le 06:37 di oggi ...