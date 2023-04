Ucraina, 007 Gb: “Forti perdite Russia a Dnipro”. Stoltenberg a Kiev (Di giovedì 20 aprile 2023) Il segretario generale della Nato rende omaggio ai soldati caduti Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è arrivato a Kiev: la notizia, accompagnata da immagini, circola sui social ucraini. “Il segretario generale della Nato è stato visto da un giornalista del Kyiv Independent nella mattina del 20 aprile rendere omaggio nel centro di Kiev ai soldati caduti”, si legge sull’account Twitter del giornale ucraino, che pubblica anche le immagini di Stoltenberg. La Danimarca e l’Olanda consegneranno 14 carri armati Leopard 2 all’Ucraina. Lo rende noto l’agenzia di stampa danese Ritzau. Il ministro degli Esteri della Danimarca Lars Løkke Rasmussen ha parlato di ”contributo molto significativo”, citato dall’emittente televisiva danese DR. Il ministro della Difesa di Copenhagen Troels Lund ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Il segretario generale della Nato rende omaggio ai soldati caduti Il segretario generale della Nato, Jens, è arrivato a: la notizia, accompagnata da immagini, circola sui social ucraini. “Il segretario generale della Nato è stato visto da un giornalista del Kyiv Independent nella mattina del 20 aprile rendere omaggio nel centro diai soldati caduti”, si legge sull’account Twitter del giornale ucraino, che pubblica anche le immagini di. La Danimarca e l’Olanda consegneranno 14 carri armati Leopard 2 all’. Lo rende noto l’agenzia di stampa danese Ritzau. Il ministro degli Esteri della Danimarca Lars Løkke Rasmussen ha parlato di ”contributo molto significativo”, citato dall’emittente televisiva danese DR. Il ministro della Difesa di Copenhagen Troels Lund ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ucraina, 007 Gb: 'Forti perdite Russia a Dnipro'. Stoltenberg a Kiev: (Adnkronos) - Il segretario generale della Na… - IacobellisT : RT @ImolaOggi: 007 GB: Mosca fa disinformazione per screditare il governo ucraino (e che bisogno ci sarebbe? lo fa da solo ogni giorno) h… - TommyBrain : RT @ImolaOggi: 007 GB: Mosca fa disinformazione per screditare il governo ucraino (e che bisogno ci sarebbe? lo fa da solo ogni giorno) h… - massimodelbo : RT @ImolaOggi: 007 GB: Mosca fa disinformazione per screditare il governo ucraino (e che bisogno ci sarebbe? lo fa da solo ogni giorno) h… - abitudinario : RT @ImolaOggi: 007 GB: Mosca fa disinformazione per screditare il governo ucraino (e che bisogno ci sarebbe? lo fa da solo ogni giorno) h… -