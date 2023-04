“Uccidere l’orsa JJ4 non è fare giustizia”: il padre del runner contro l’ordinanza di Fugatti. “La politica si prenda le sue responsabilità” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Le vendette simboliche non ci interessano, la colpa della tragedia non può essere circoscritta a un’orsa. Ucciderla non significa fare giustizia. Pretendiamo un’assunzione morale di responsabilità da parte di chi per quasi un quarto di secolo ha gestito gli orsi in Trentino, spingendo tutti nel disastro a cui assistiamo”. A parlare è Carlo Papi, padre di Andrea Papi, il runner ucciso in Trentino dall’orsa JJ4, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, all’interno di un dibattito che ormai tiene banco da giorni. Di fronte alla decisione del presidente trentino Maurizio Fugatti, che ha firmato l’ordinanza di abbattimento dell’orsa (sospesa dal Tar), il padre della vittima si dice contrario perché “non ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “Le vendette simboliche non ci interessano, la colpa della tragedia non può essere circoscritta a un’orsa. Ucciderla non significa. Pretendiamo un’assunzione morale dida parte di chi per quasi un quarto di secolo ha gestito gli orsi in Trentino, spingendo tutti nel disastro a cui assistiamo”. A parlare è Carlo Papi,di Andrea Papi, ilucciso in Trentino dalJJ4, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, all’interno di un dibattito che ormai tiene banco da giorni. Di fronte alla decisione del presidente trentino Maurizio, che ha firmatodi abbattimento del(sospesa dal Tar), ildella vittima si dice contrario perché “non ci ...

