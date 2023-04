Tutto Karl Lagerfeld, in 7 citazioni indimenticabili (Di giovedì 20 aprile 2023) Ha amato la moda, la fotografia, la cultura e, sopra ogni cosa, la sua gattina Choupette. Karl Lagerfeld, custode del prezioso lascito di Gabrielle Chanel fino all'anno della sua scomparsa, ha lasciato un segno tangibile. E queste sono le 10 massime preziose che ne tracciano lo straodinario profilo Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 aprile 2023) Ha amato la moda, la fotografia, la cultura e, sopra ogni cosa, la sua gattina Choupette., custode del prezioso lascito di Gabrielle Chanel fino all'anno della sua scomparsa, ha lasciato un segno tangibile. E queste sono le 10 massime preziose che ne tracciano lo straodinario profilo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Grazia1984 : RT @ParoleCristiane: Signore, nostro Dio! Non lasciarci pace finché non troviamo in te la pace. Combatti contro di noi e per noi finché la… - chiccodigrano : RT @ParoleCristiane: Signore, nostro Dio! Non lasciarci pace finché non troviamo in te la pace. Combatti contro di noi e per noi finché la… - Giusepp78278797 : Tiz 'Carolina di Monaco eredita da Karl Lagerfeld i mobili della sua casa di Parigi'. Ajò 'Ha inizio così la storia… - thomasgramiccia : RT @ParoleCristiane: Signore, nostro Dio! Non lasciarci pace finché non troviamo in te la pace. Combatti contro di noi e per noi finché la… - Piola_7418 : RT @ParoleCristiane: Signore, nostro Dio! Non lasciarci pace finché non troviamo in te la pace. Combatti contro di noi e per noi finché la… -