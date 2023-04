Tutti pazzi per il plogging: l’avete mai provato? Ecco come si fa (Di giovedì 20 aprile 2023) Il plogging, una nuova tendenza eco-friendly, è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. Questa disciplina consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si fa jogging o si cammina all’aria aperta. L’idea alla base è quella di ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l’allenamento per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Questo è un modo innovativo e divertente per prendersi cura dell’ambiente e fare attività fisica allo stesso tempo. Il plogging: la nuova disciplina eco-friendly Il termine plogging deriva dall’unione della parola svedese “plocka upp” (raccogliere) e l’inglese jogging. Questa disciplina è stata inventata da Erik Ahlström nel 2016, quando decise di ripulire l’area in cui si allenava prima di trasferirsi in un’altra città. Da allora, il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 aprile 2023) Il, una nuova tendenza eco-friendly, è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. Questa disciplina consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si fa jogging o si cammina all’aria aperta. L’idea alla base è quella di ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l’allenamento per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Questo è un modo innovativo e divertente per prendersi cura dell’ambiente e fare attività fisica allo stesso tempo. Il: la nuova disciplina eco-friendly Il terminederiva dall’unione della parola svedese “plocka upp” (raccogliere) e l’inglese jogging. Questa disciplina è stata inventata da Erik Ahlström nel 2016, quando decise di ripulire l’area in cui si allenava prima di trasferirsi in un’altra città. Da allora, il ...

