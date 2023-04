Tutti pazzi per Højlund: anche il Bayern Monaco lo tiene d’occhio (Di giovedì 20 aprile 2023) Tutti pazzi per Rasmus Højlund. E non potrebbe essere altrimenti. Gli 8 gol al primo anno in Serie A sono soltanto una piccola parte del motivo per cui mezza Europa ha messo gli occhi addosso, tra cui anche il Bayern Monaco, che lo ha inserito nella lista dei potenziali attaccanti su cui puntare quest’estate. I campioni di Germania andranno certamente alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio organico e al vaglio della dirigenza c’è anche il nome del classe 2003, per il quale l’Atalanta ha sborsato 17 milioni di euro ad agosto. Sebbene la preferenza sia per giocatori con un minimo di esperienza in più – leggasi Victor Osimhen, bomber del Napoli, il preferito – anche il nome del danese è nella lista dei desideri, nella quale ci sono nomi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023)per Rasmus. E non potrebbe essere altrimenti. Gli 8 gol al primo anno in Serie A sono soltanto una piccola parte del motivo per cui mezza Europa ha messo gli occhi addosso, tra cuiil, che lo ha inserito nella lista dei potenziali attaccanti su cui puntare quest’estate. I campioni di Germania andranno certamente alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio organico e al vaglio della dirigenza c’èil nome del classe 2003, per il quale l’Atalanta ha sborsato 17 milioni di euro ad agosto. Sebbene la preferenza sia per giocatori con un minimo di esperienza in più – leggasi Victor Osimhen, bomber del Napoli, il preferito –il nome del danese è nella lista dei desideri, nella quale ci sono nomi ...

