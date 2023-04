Turismo, Ponte del 25 aprile: oltre 12 milioni di italiani in viaggio (Di giovedì 20 aprile 2023) oltre 12 milioni di italiani in viaggio lungo la rete gestita da Autostrade per l’Italia. Queste le stime previste dalla Società per il Ponte del 25 aprile. Per favorire la programmazione del viaggio, Aspi mette a disposizione degli utenti le previsioni di traffico relative al periodo che va da oggi, giornata in cui sono previsti i primi spostamenti, fino alla sera di martedì 2 maggio. E’ quanto fa sapere in una nota Autostrade per l’Italia. I principali transiti sono attesi in uscita dalle grandi città verso Sud a partire dal primo pomeriggio di oggi, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e dai grandi centri del Nord verso la costa ligure. Traffico intenso, inoltre, nella mattina di sabato 22 aprile. I ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023)12diinlungo la rete gestita da Autostrade per l’Italia. Queste le stime previste dalla Società per ildel 25. Per favorire la programmazione del, Aspi mette a disposizione degli utenti le previsioni di traffico relative al periodo che va da oggi, giornata in cui sono previsti i primi spostamenti, fino alla sera di martedì 2 maggio. E’ quanto fa sapere in una nota Autostrade per l’Italia. I principali transiti sono attesi in uscita dalle grandi città verso Sud a partire dal primo pomeriggio di oggi, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e dai grandi centri del Nord verso la costa ligure. Traffico intenso, in, nella mattina di sabato 22. I ...

