Turismo: la Venere di Botticelli (in versione influencer) testimonial dell’Italia nel mondo (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà la Venere di Sandro Botticelli l’eccezionale testimonial della nuova campagna internazionale di promozione turistica del ministero del Turismo ed Enit, realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio per rappresentare l’Italia nel mondo. LEGGI ANCHE Pasqua, numeri da record per il Turismo. Santanchè: "Ma ora dobbiamo puntare su quello di qualità" Stati generali della cultura, Sangiuliano: "La vogliamo plurale. Finora non è stato così" (video) A presentarla oggi è stato il ministro del Turismo Daniela Santanchè in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi e l’ad di Enit Ivana Jelinic. Riconoscibile da tutti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà ladi Sandrol’eccezionaledella nuova campagna internazionale di promozione turistica del ministero deled Enit, realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio per rappresentare l’Italia nel. LEGGI ANCHE Pasqua, numeri da record per il. Santanchè: "Ma ora dobbiamo puntare su quello di qualità" Stati generali della cultura, Sangiuliano: "La vogliamo plurale. Finora non è stato così" (video) A presentarla oggi è stato il ministro delDaniela Santanchè in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi e l’ad di Enit Ivana Jelinic. Riconoscibile da tutti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pier_m : Se volete vedere la peggiore forma di turismo andate nel cortile di Giulietta a Verona: sempre grandi soddisfazioni… - SecolodItalia1 : Turismo: la Venere di Botticelli (in versione influencer) testimonial dell’Italia nel mondo - AgCultNews : Turismo, “Open to meraviglia”: Venere del Botticelli ambasciatrice d’Italia nel mondo @MiC_Italia @MTurismoItalia… - fisco24_info : La Venere di Botticelli nuova ambasciatrice del turismo italiano: Presentata a Roma da Santanchè, presenti Tajani e… - Russia_Italia : Come mai in Russia c’è gente che proviene da Marte, Venere e Urano? -