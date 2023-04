Turismo, Claudio Catani nuovo vicepresident Operations del Gruppo FH55 Hotels (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo due anni proficui alla guida di Icon Collection e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, Claudio Catani mira adesso, con la sua esperienza e le competenze maturate negli anni, alla crescita e al riposizionamento del Gruppo alberghiero FH55 Hotels nel segmento upscale. Manager dai numerosi successi personali e riconoscimenti a livello internazionale, tra cui quello che lo ha eletto 'Top General Manager of the Year Worldwide' nel 2015, Catani prima dell'ingresso in Icon Collection ha ricoperto per diversi anni la carica di General Manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di Cluster General Manager dell'iconico Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha rivestito il ruolo di General Manager, tra gli altri, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo due anni proficui alla guida di Icon Collection e il raggiungimento degli obiettivi prefissati,mira adesso, con la sua esperienza e le competenze maturate negli anni, alla crescita e al riposizionamento delalberghieronel segmento upscale. Manager dai numerosi successi personali e riconoscimenti a livello internazionale, tra cui quello che lo ha eletto 'Top General Manager of the Year Worldwide' nel 2015,prima dell'ingresso in Icon Collection ha ricoperto per diversi anni la carica di General Manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di Cluster General Manager dell'iconico Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha rivestito il ruolo di General Manager, tra gli altri, ...

