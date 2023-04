Tunisia | stretta di Saied sulla repressione | ma l’Occidente tace La realpolitik per trattare su migranti e lotta al terrorismo

(Di giovedì 20 aprile 2023) Inil presidente Kaidcontinua la sua opera didel dissenso interno. Il 17 aprile è arrivato l’arresto dello storico leader del partito islamista moderato Ennahda, Rached Ghannouchi, seguito poi il giorno dopo dalla chiusura di tutte le sedi del partito nel Paese e dell’incarcerazione di altri due dirigenti di Ennahda, fatto che molti analisti considerano un preludio allo scioglimento del partito stesso. Ghannouchi è stato poi trasferito in ospedale dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Decine di politici e esponenti della società civile tunisina e araba hanno subito lanciato un’ampia campagna di solidarietà con il leader di Ennahda, chiedendo alle autorità tunisine il suo immediato rilascio. Ma mentre lacontinua, non ci sono state forti reazioni da parte dei paesi ...

Un'intera notte a bordo di una motovedetta della Garde Nationale, che svolge le funzioni di guardia costiera della Tunisia ...Cosa sta cercando di fare Kais Saied con la nuova stretta contro l'opposizione tunisina, incurante di tutte le pressioni internazionali perché fermi la deriva autoritaria. Riccardo Fabiani, direttore ...