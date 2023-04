Tunisia | convalidato arresto del leader di Ennahdha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_med : Tunisia: convalidato l'arresto del leader di Ennahdha. Ghannouchi è accusato di cospirazione contro lo Stato | #ANSA - blogLinkes : Tunisia, convalidato l'arresto del leader islamico Ghannouchi. Gli Usa: escalation inquietante. L'Italia tace… - infoitestero : Tunisia, convalidato l'arresto del leader islamico Ghannouchi - fisco24_info : Tunisia: convalidato l'arresto del leader di Ennahdha: Ghannouchi è accusato di cospirazione contro lo Stato - fisco24_info : Tunisia: convalidato l'arresto del leader di Ennahdha: Ghannouchi è accusato di cospirazione contro lo Stato -

...aveva detto che la battaglia nel paese è tra democrazia e dittatura che vuole confiscare le conquiste della nostra benedetta rivoluzione - Il giudice istruttore del tribunale di Tunisi ha...... la popolarissima radio tunisina che non si piega al presidente Saied Nelle acque tunisine in cerca di migranti: "Salviamo molte vite ma l'Italia non ci aiuta", Saied chiude le porte al Fmi: "...Al termine di un'interrogatorio durato tutta la notte, all'alba di oggi il giudice istruttore del Tribunale di Tunisi hal'arresto del leader storico del partito islamico tunisino Ennahdha, Rached Ghannouchi. Lo annuncia il suo stesso partito su Twitter, precisando che le accuse sono quelle di "cospirazione ...

Tunisia, convalidato l'arresto del leader islamico Ghannouchi. Gli Usa: escalation inquietante. L'Italia tace la Repubblica

Ghannouchi è accusato di 'cospirazione contro la sicurezza dello Stato', che prevedono una condanna che potrebbe arrivare anche alla pena di morte e che comunque ne ordinano la permanenza in carcere s ...Il 17 aprile è stato arrestato il leader storico del partito islamico tunisino Ennahdha, Rached Ghannouchi, oggi la convalida.