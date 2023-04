Tumori del seno | sviluppi tecnologici nella radioterapia | ecco quali vantaggi ci sono

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ieo e Inventa Technologies hanno realizzato un accordo di collaborazione scientifica per lo sviluppo finale di Hi-Beam, il primo acceleratore per laintraoperatoria (IORT, IntraOperative RadioTherapy) specificamente progettato con Tecnologia Flash. Con questa collaborazione si intende completare “l’ultimo miglio”, prima della commercializzazione di Hi-Beam nel mondo. La tecnologia Flash è una nuova tecnologia dicaratterizzata da un altissimo rateo di dose. Rispetto all’irradiazione con un rateo di dose convenzionale, l’irradiazione flash è circa 400 volte più rapido della stessa irradiazione convenzionale. Questa nuova tecnica permette di trattare iriducendo i traumi ai tessuti sani adiacenti alla sede tumorale, mantenendo l’effetto anti-tumorale dellaConvenzionale sui ...

...la diffusionemelanoma in soggetti in cui già la malattia è stata diagnosticata e non ad evitarne l'insorgenza in persone sane. La possibilità di estendere questa terapia non solo ad altri,......impegno è per quei pazienti con alterazioni genetiche che causano lo skipping dell'esone 14... Da 40 anni ci occupiamo disolidi, di terapie target. Circa 20 anni fa abbiamo lanciato il ...A livello mondiale il Nsclc rappresenta circa l'85% di tutti ipolmonari. Nel Nsclc - dettaglia ancora la nota - gli inibitori tirosinchinasici (Tki) dell'Egfr (recettorefattore di ...

"La lunga storia della guerra al cancro è costellata di annunci di questo tipo", l'opinione di Patrizia Gentilini (leggi) ...Colmare, con l’ausilio di tecnologie e percorsi multidisciplinari e innovativi, il divario esistente nell’assistenza sanitaria ...