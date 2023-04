Tumori del sangue | identificato un nuovo metodo per prevenirli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : In #Cina lo Stato si prepara alla #guerra, alla faccia del piano di pace , negli #Usa #Moderna annuncia studi e ric… - sbonaccini : Al Centro Ricerche Enea del Brasimone un progetto per trattare i tumori di stadio avanzato con radioterapia a neutr… - RaiNews : Dopo l'annuncio di Pfizer e Moderna di poter avere un vaccino contro tumori e malattie cardiache entro il 2030, l'i… - RiccardoFanales : RT @aCapo_coop: La Cooperativa aCapo parteciperà alla nuova edizione della RACE FOR THE CURE, insieme per la lotta ai tumori del seno, la s… - linofraschetti : RT @altreconomia: A 15 anni dall’adozione del Registro nazionale dei casi di tumore di sospetta origine professionale il monitoraggio è car… -

... "Diversità e Inclusione", "Cultura e Territorio", "Ricerca e Prevenzione" come il progetto con l'Ospedale pediatrico Bambin Gesù per sostenere la ricerca contro imalignisistema nervoso ...È finanziato con 123 milioniPnrr AnThem, nuovo hub delle Tecnologie avanzate per la Medicina, di cui è ente promotore l'... e anche trovare metodologie di terapie oncologiche per iche non ......e per la prevenzione deicutanei. Quanti volessero sottoporsi al controllo, dovranno prenotarsi dalle ore 9 di sabato 22 aprile sul sito www.legatumoricatania.it , sino al raggiungimento...

Tumore del seno: sviluppi tecnologici nella radioterapia ... Tecnomedicina

Un piano d'investimento di sei milioni in tre anni per realizzare una serie di iniziative sociali legate ai temi della diversità, inclusione, cultura e sanità. (ANSA) ...Si chiama “Se hai cara la pelle” ed è la campagna Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei che si svolge ogni anno in primavera e che anti ...