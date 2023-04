Tumore polmonare NSCLC, Bocchetti (Merck): “Tepotinib è possibilità per pazienti con malattia avanzata ” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Merck ha annunciato oggi che l’Agenzia italiana del farmaco ha ammesso alla rimborsabilità Tepotinib, un nuovo farmaco per il trattamento dei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche che causano lo skipping dell’esone 14 del fattore di transizione mesenchimale epiteliale (METex14). Fabrizio Bocchetti, direttore Business Unit Oncologia Merck Italia spiega l’importanza di questo risultato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) –ha annunciato oggi che l’Agenzia italiana del farmaco ha ammesso alla rimborsabilità, un nuovo farmaco per il trattamento deiadulti affetti da carcinomanon a piccole cellule () avanzato, con alterazioni genetiche che causano lo skipping dell’esone 14 del fattore di transizione mesenchimale epiteliale (METex14). Fabrizio, direttore Business Unit OncologiaItalia spiega l’importanza di questo risultato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Tumore polmonare NSCLC, Bocchetti (Merck): “Tepotinib è possibilità per pazienti con malattia avanzata ” - cronache_s : È un inibitore orale di MET in singola somministrazione giornaliera per carcinoma polmonare avanzato non a piccole… - nadiaetc : RT @FPFabrizioPhD: #TRACERx, una rivoluzione per il tumore al polmone: da dati genomici e clinici di pazienti con carcinoma polmonare non a… - Al3ssandroRusso : RT @FPFabrizioPhD: #TRACERx, una rivoluzione per il tumore al polmone: da dati genomici e clinici di pazienti con carcinoma polmonare non a… - marialuciareale : RT @ONcotwITting: DNA circolante nel tumore del polmone operato: verso la medicina personalizzata negli stadi precoci. -