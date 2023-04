(Di giovedì 20 aprile 2023) Le avevano detto (per 26) che era una lombalgia. Invece era unai. Una diagnosi sbagliata, che ha portato alla morte una donna di 56di Ponteareas (in provincia della...

Le avevano detto (per 26 volte) che era una lombalgia. Invece era un tumore ai polmoni. Una diagnosi sbagliata, che ha portato alla morte una donna di 56 anni di Ponteareas (in provincia della città spagnola di Pontevedra). La scoperta della malattia fatale è avvenuta ...

Tumore ai polmoni, muore a 56 anni dopo essere andata dal medico 26 volte. «È un mal di schiena» ilmessaggero.it

