TS – “Mi sono commosso, il derby una rivincita”. E sulla cessione… (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-20 01:48:22 Flash news da Tuttosport: MILANO – L’Inter vola in semifinale superando il Benfica nel doppio incontro e raggiunge il Milan per giocarsi un posto ad Istanbul nell’Euroderby. Dopo il ritorno a San Siro, parla il presidente nerazzurro Steven Zhang che dopo lo Scudetto arrivato sotto la gestione Conte, sogna con i ragazzi di Inzaghi di alzare la Champions: “All’inizio del nostro percorso avevamo giocatori che non avevano mai vinto niente e ora siamo arrivati fin qui. Vuol dire tanto per me e per tutto lo staff. Il derby è una opportunità di rivincita per lo scorso anno e per il passato. Ogni partita conta, indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine della stagione”. Inter in semifinale, Zhang: “Mi sono commosso” Il numero 1 nerazzurro commenta ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-20 01:48:22 Flash news da Tuttosport: MILANO – L’Inter vola in semifinale superando il Benfica nel doppio incontro e raggiunge il Milan per giocarsi un posto ad Istanbul nell’Euro. Dopo il ritorno a San Siro, parla il presidente nerazzurro Steven Zhang che dopo lo Scudetto arrivato sotto la gestione Conte, sogna con i ragazzi di Inzaghi di alzare la Champions: “All’inizio del nostro percorso avevamo giocatori che non avevano mai vinto niente e ora siamo arrivati fin qui. Vuol dire tanto per me e per tutto lo staff. Ilè una opportunità diper lo scorso anno e per il passato. Ogni partita conta, indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine della stagione”. Inter in semifinale, Zhang: “Mi” Il numero 1 nerazzurro commenta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Inter, Zhang: 'Mi sono commosso, il derby una rivincita'. E sulla cessione... - RomeoLocatelli : @FBiasin Non ho guardato il secondo tempo…troppa tensione! Sono commosso… - tuttosport : Inter, Zhang: 'Mi sono commosso, il derby una rivincita'. ?? E sulla cessione...?? #Tuttosport #Zhang #Inter… - an14to : @nerorimmel mi sono commosso e sentito vecchio allo stesso tempo - it_inter : Il presidente #Zhang: 'Sono commosso. Per noi è un'occasione di rivincita per quanto successo nel passato e l'anno scorso' -