Trump diserta processo a New York “per non bloccare il traffico” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Donald Trump vorrebbe essere presente la prossima settimana in aula per l’apertura del processo contro di lui per aggressione sessuale e diffamazione, ma eviterà di farlo non provocare, con il trasferimento del suo corteo, blocchi del traffico a New York e costi per la città. E’ quanto ha scritto il suo avvocato, Joe Tacopina, al giudice Lewis Kaplan che da martedì prossimo presiederà il procedimento basato sulle accuse rivolte all’ex presidente dalla giornalista Jean Carroll, che sostiene che il tycoon l’ha violentata nel camerino di un grande magazzino newYorkese negli anni novanta. Ricordando il massiccio dispiegamento di sicurezza ed i blocchi del traffico che sono stati necessari quando Trump, nelle scorse settimane, si è presentato in tribunale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Donaldvorrebbe essere presente la prossima settimana in aula per l’apertura delcontro di lui per aggressione sessuale e diffamazione, ma eviterà di farlo non provocare, con il trasferimento del suo corteo, blocchi dela Newe costi per la città. E’ quanto ha scritto il suo avvocato, Joe Tacopina, al giudice Lewis Kaplan che da martedì prossimo presiederà il procedimento basato sulle accuse rivolte all’ex presidente dalla giornalista Jean Carroll, che sostiene che il tycoon l’ha violentata nel camerino di un grande magazzino newese negli anni novanta. Ricordando il massiccio dispiegamento di sicurezza ed i blocchi delche sono stati necessari quando, nelle scorse settimane, si è presentato in tribunale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Trump diserta processo a New York “per non bloccare il traffico” - fisco24_info : Trump diserta processo a New York 'per non bloccare il traffico': (Adnkronos) - È la motivazione fornita dall'avvoc… -