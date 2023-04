Truffa a Vincent Candela | «Con 500mila euro ti estinguo il mutuo della villa» E sparisce con i soldi

(Di giovedì 20 aprile 2023). Il francese è stato raggirato da un falso mediatore. Come? Gli aveva promesso di abbassare il valore delin cui vive. Aera stato offerto...

Vincent Candela truffato per mezzo milione di euro. L’ex terzino della Roma, sarebbe stato oggetto di una truffa messa in atto da un falso mediatore, che aveva proposto al francese un affare apparente ...Vincent Candela truffato a Roma. Un falso mediatore gli aveva promesso di abbassare il valore del mutuo della villa in cui vive, estinguendo il debito a una cifra nettamente più bassa, ...