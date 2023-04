Troppa Scandicci al Pala Intred | finisce la corsa del Volley Bergamo 1991

(Di giovedì 20 aprile 2023). Ladelnei Playoff Scudetto termina di fronte alla superiorità della Savino Del Bene, che bissa il 3-0 dell’andata anche al. Le rossoblù incassano il 2-0 nella serie senza riuscire a conquistare nemmeno un set, in una partita che si rivela essere senza storia, a differenza dell’andata. Nessuna sorpresa nel sestetto di partenza di coach Micoli: Cagnin rompe il ghiaccio con l’ace a cuirisponde con tre punti in fila che danno lo slancio verso il 3-6. L’attacco orobico perdona in più di un’occasione e si ritrova a -5 (7-12) e ci vuole un ottimo approccio offensivo di May in uscita sulla panchina sulla gara per ridurre il distacco a due punti sul 14-16, ma le ospiti alzano ...

Non c’è partita a Bergamo. La Savino del Bene Scandicci domina con un secco 3-0 anche in trasferta dopo la netta vittoria casalinga di gara1 ed è la seconda semifinalista della serie A1. Partita senza ...In caso di successo anche al PalaIntred ci sarà il passaggio del turno per le biancoblù. Barbolini: "Sbagliare il meno possibile" ...