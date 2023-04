Troncare e sopire. Giorgetti prudente e vago sul Def, promette aiuti ai redditi bassi ma è poca roba (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ministro cerca di smorzare le polemiche con le parti sociali, mentre contesta le simulazioni di Bankitalia sull’intervento in busta paga da appena 15 euro al mese. Upb: “Difficile trovare le coperture per le misure annunciate”. La Cgil critica la proposta di sgravi per chi fa figli: "Trascura gli incapienti, governo classista” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ministro cerca di smorzare le polemiche con le parti sociali, mentre contesta le simulazioni di Bankitalia sull’intervento in busta paga da appena 15 euro al mese. Upb: “Difficile trovare le coperture per le misure annunciate”. La Cgil critica la proposta di sgravi per chi fa figli: "Trascura gli incapienti, governo classista”

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Troncare e sopire. Giorgetti prudente e vago sul Def, promette aiuti ai redditi bassi ma è poca roba (di L. Bianco) - Jimmuzzu : troncare e sopire, nell’attesa che spiri anche la moda dei meme dell’ennesima testa di cazzo - mariocavallaro : Stasera ho sentito per pochi minuti da Floris alcuni che, senza averne vergogna, come il conte zio manzoniano del '… - mariocavallaro : Stasera ho sentito per pochi minuti da Floris alcuni che, senza averne vergogna, come il conte zio manzoniano del '… - TheRiddlerZZ : @zara_vittoria Beh, penso che dopo tutti gli scandali, le inchieste (da ciò sono stati tratti dei film) anche inter… -