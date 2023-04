Tridico: "Bilancio positivo assegno unico, rafforzamento in legge di bilancio sostegno a natalità" (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Gli esiti sono positivi, l'assegno unico universale è una misura che raggiunge oltre 9,6 mln di ragazzi sotto i 21 anni e che ha come scopo quello di favorire la natalità. Con questo obiettivo è stata lanciata temporaneamente nel 2021 e poi strutturalmente nel 2022. Abbiamo un sostegno che varia tra i 50 per le famiglie più agiate con Isee superiore a 40mila euro e 175 euro per mese per figlio per la famiglie con Isee sotto i 15 mila euro. Ed è una misura che in media dà un importo di 168 euro a figlio al mese e per le famiglie numerose direi che il contributo diventa molto cospicuo. E quindi direi che è una misura che può avere effetti positivi sulla natalità". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione dei dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Gli esiti sono positivi, l'universale è una misura che raggiunge oltre 9,6 mln di ragazzi sotto i 21 anni e che ha come scopo quello di favorire la. Con questo obiettivo è stata lanciata temporaneamente nel 2021 e poi strutturalmente nel 2022. Abbiamo unche varia tra i 50 per le famiglie più agiate con Isee superiore a 40mila euro e 175 euro per mese per figlio per la famiglie con Isee sotto i 15 mila euro. Ed è una misura che in media dà un importo di 168 euro a figlio al mese e per le famiglie numerose direi che il contributo diventa molto cospicuo. E quindi direi che è una misura che può avere effetti positivi sulla". Così il presidente dell'Inps, Pasquale, a margine della presentazione dei dati ...

