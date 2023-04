Trevisani: «Inter, anche ieri fragilità psicologica! Con i titolari vince» (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Inter ha raggiunto le semifinale di Champions League eliminando il Benfica nel doppio confronto. Trevisani ha ravvisato anche difficoltà psicologiche e poi fa una puntualizzazione sulla rosa EURODERBY ? Ospite negli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani si espone sulla stracittadina in semifinale: «Lo abbiamo già visto già in campionato e in Supercoppa Italiana, sarà il quinto confronto in stagione. Si sfideranno nuovamente in semifinale di Champions League come 20 anni e come 20 anni fa a distanza di sei giorni. Il Milan ha fatto una partita molto buona a Napoli come all’andata dal punto di vista dell’organizzazione difensiva: non è semplice rimanere con la porta inviolata per 360? consecutivi. C’era riuscito anche l’Inter, ma poi al gol di Aursnes si sono aperte un po’ le ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ha raggiunto le semifinale di Champions League eliminando il Benfica nel doppio confronto.ha ravvisatodifficoltà psicologiche e poi fa una puntualizzazione sulla rosa EURODERBY ? Ospite negli studi di Sport Mediaset, Riccardosi espone sulla stracittadina in semifinale: «Lo abbiamo già visto già in campionato e in Supercoppa Italiana, sarà il quinto confronto in stagione. Si sfideranno nuovamente in semifinale di Champions League come 20 anni e come 20 anni fa a distanza di sei giorni. Il Milan ha fatto una partita molto buona a Napoli come all’andata dal punto di vista dell’organizzazione difensiva: non è semplice rimanere con la porta inviolata per 360? consecutivi. C’era riuscitol’, ma poi al gol di Aursnes si sono aperte un po’ le ...

